Berlin’de traktörlü "Tarım Politikası" protestosu

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Tarım Bakanları Zirvesi’nin yapıldığı sırada hükümetin tarım politikalarını eleştiren protesto gösterisi düzenlendi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Tarım Bakanları Zirvesi’nin yapıldığı sırada hükümetin tarım politikalarını eleştiren büyük bir protesto gösterisi düzenlendi. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 10 bin kişi katıldığı protesto gösterisi Tarihi Brandenburg Kapısı önünde başladı. “Bıktık” sloganları atılan protestoya Almanya’nın farklı eyaletlerinden gelen çiftçiler ve çok sayıda dernek ve sivil inisiyatif temsilcisi katıldı. Protestocuların hedefinde Tarım Bakanı Cem Özdemir vardı. Eylemciler önce Özdemir’e protesto notası verdi. Brandenburg Kapısı önünde yapılan konuşmalarda, hükümetin tarım ve çevre politikaları eleştirildi. Sağlıklı tarım politikası, türe uygun hayvancılık, tutarlı iklim koruması ve GDO’suz gıda politikası talep edildi. Adil üretici fiyatları, ekolojik tüketimi mümkün kılan sosyal düzenlemeler ve hayvan yemi yerine, insan için gıda ürünlerinin yetiştirileceği daha fazla ekilebilir arazi istendi. Somut talepler arasında iklim dostu gıdada KDV’nin düşürülmesi de yer aldı.

Eylemci ittifakın sözcüsü Inka Lange, SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonunun bir yıllık tarım ve gıda politikasını dört gözle beklediklerini belirterek, "Tarım Bakanı Özdemir ve federal hükümetten çok daha fazlasını bekliyoruz" dedi. Protesto eylemi çerçevesinde bazı çiftçiler de traktörleri ile kent merkezinde tur attı. Hükümete verilen notada ise, “İyi yemek bir insan hakkıdır. Ancak artan refaha rağmen, küresel açlık büyüyor. Korona salgını ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı bu dengesizliği daha da şiddetlendirdi. Tarım arazileri, tıpkı yaşam alanları gibi uzun zamandan beri şirketler için bir spekülasyon nesnesi haline geldi. Kuraklık, sel veya yangınların neden olduğu iklim felaketi giderek daha fazla insanı geçim kaynaklarından mahrum bırakırken, dünya çapında 125 süper zengin birlikte Fransa’nın tamamı kadar CO2 emisyonuna neden oluyor. Baskın tarım ve gıda sistemleri adaletsiz, krizlere açık ve sürdürülemez. Ayrıca gıdanın üretilme şekli genellikle iklime, biyoçeşitliliğe ve sağlığımıza zarar veriyor. Bundan bıktık! Bu nedenle tarım, sosyal sektör, gıda ticareti, sendikalar, işsizler, iklim ve çevre hareketleri, gençlik, hayvan refahı ve çeşitli derneklerden 100’den fazla kuruluş sosyal olarak adil bir tarımsal geri dönüş ve herkes için iyi yemek talep ediyoruz" denildi.

Ayrıca, eylemciler Cem Özdemir’e verdikleri protesto notasında, herkes için kaliteli gıdayı, adil üretici fiyatlarını, adil bir servet dağılımını, çevre, hayvan, iklim korumasını güvence altına alan bir politika istediklerini dile getirdi.

Brandenburg Kapısı önündeki konuşmalardan sonra, protestocular Tarım Bakanlığı önüne doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 60 traktörün de katıldığı eylemde üzerinde “Tarım endüstrisi öldürüyor”, “Herkes için iyi yemek”, “Çevreye uyumlu gıda herkesin hakkıdır” gibi sloganlar yazan çeşitli dövizler taşındı.