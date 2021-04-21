Berlin’de “Enfeksiyondan Koruma Yasası” protestosu: 150’den fazla gözaltı

Almanya’da federal mecliste yapılan oylamada salgına karşı daha etkili olabilmek için hazırlanan yeni "Enfeksiyon Koruma Yasası" başkent Berlin’de yasa karşıtlarını sokağa döktü. Çıkan olaylarda 150’den fazla kişi gözaltına alındı.

Almanya’da federal meclis artan korona virüs vakaları sonrası ülke çapında acil durum frenine basma kararı aldı. Bundestag’da yapılan görüşmeler sonrasında yeni “Enfeksiyon Koruma Yasası” 250 ye karşı 342 milletvekilinin oylarıyla yasa kabul edilirken, 64 milletvekili ise çekimser kaldı. Federal Konsey’inde de onaylaması ile yasa kısa süre sonra yürürlüğe girecek. Yasa karşıtları, yasasının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı unsurlar içerdiğini iddia ederek, yasanın mecliste görüşüldüğü sırada meclis dışında yasayı protesto etti. Göstericiler, “Barış, Özgürlük. Diktatörlük İstemiyoruz”, “Halk Biziz”, “Anayasal Hakları Koruyun” sloganları attı.

Polis meclis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, meclis çevresini trafiğe kapattı. Meclis binası yakınlarındaki 17 Temmuz Caddesi ve Tarihi Brandenburg Kapısı önündeki meydanı da boşaltan polis, maske ve mesafe kuralına uyulmadığı için göstericilere dağılmaları yününde sık sık anons yaptı. Protestolar sırasında polis helikopteri havadan kontrol yaparken, TOMA’lar ise hazır bekletildi.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği protesto sırasında polis, göstericilere biber gazı ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 150’ye yakın gösterici gözaltına alındı. Gösterilere yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Yasa tasarısının yarın Federal Konsey’de onaylanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni Enfeksiyon Yasasa neleri kapsıyor?

Yeni Enfeksiyon Koruma Yasası kapsamında, bir hafta içinde 100 bin kişinin yaşadığı bir bölge veya şehirde 100 yeni vaka olması durumunda, saat 21.00’den saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Salgında virüsün bulaşma katsayısı 200’ü aşarsa okullar kapatılacak. Ölüm durumunda cenaze merasimine 15 kişiye kadar kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

Yasada yapılan değişikliğe ek olarak, şirketlere korona testleri yapma yükümlülüğü de getirildi. Değiştirilmiş bir iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği taslağı, şirketlerin çalışanlarına haftada bir test yaptırmasını şart koşuyor. 100 yeni vaka sayısına ulaşan bölgelerde süpermarketler, eczaneler, benzin istasyonları gibi acil ihtiyaçlar için satış noktaları haricindeki mağazalar ile müzeler, tiyatrolar, yüzme havuzları veya hayvanat bahçeleri gibi kültür ve eğlence tesisleri kapatılacak. Restoranların sadece gel al ve paket servis şeklinde hizmet verecek.