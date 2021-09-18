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Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Çanakkale’de bir benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra gitmeye hazırlanan otomobil alev aldı. Araç sürücüsü, arka koltukta bulunan kadın ile kucağındaki çocuğunun can havliyle kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Asayiş 18.09.2021, 12:34
Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

Çanakkale’de bir benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra gitmeye hazırlanan otomobil alev aldı. Araç sürücüsü, arka koltukta bulunan kadın ile kucağındaki çocuğunun can havliyle kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay dün akşam 20.30 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolunda bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Yakıt pompasının yanına yaklaşan ve dolum işlemini tamamlayan sürücü, gitmeye hazırlanırken bir an da otomobilinin motor kısmında alevler çıkmaya başladı. Araçtan inen sürücü ile arka koltukta bulunan kadın, kucağındaki çocuğunu alarak can havliyle kaçmaya başladı.

Arabanın alev aldığını gören benzin istasyonunda görevli iki kişi, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede söndürülmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Korku dolu o anlar da saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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