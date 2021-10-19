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Benzin hortumu delinen otomobil alev aldı

Kırıkkale’de seyir halindeyken benzin hortumu delinen otomobilin motor bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 19.10.2021, 09:21
Benzin hortumu delinen otomobil alev aldı

Kırıkkale’de seyir halindeyken benzin hortumu delinen otomobilin motor bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Yeni Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Selci idaresindeki 71 ES 239 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Motor bölümünden çıkan dumanları fark eden sürücü Selci, otomobili emniyet şeridinde durdurarak itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yangının otomobilin benzin hortumunun delinmesi sebebiyle çıktığı belirlendi.

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