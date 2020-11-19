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Belindeki 50 santimetrelik kama ile yakalandı

Afyonkarahisar’da belinde yaklaşık 50 santimetrelik kama ile dolaşan alkollü şahıs polisin dikkati sayesinde kimseye zarar vermeden yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 19.11.2020, 17:24
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Belindeki 50 santimetrelik kama ile yakalandı
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Afyonkarahisar’da belinde yaklaşık 50 santimetrelik kama ile dolaşan alkollü şahıs polisin dikkati sayesinde kimseye zarar vermeden yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Burmalı mahallesi Bankalar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sendeleyerek yürüyen bir şahsın durumundan şüphelenen polis ekipleri şahsı durdurarak hasta olup olmadığına bakmak istedi. Kısa sürede şahsın alkollü olduğunu farkına varan ekipler ardından şahsın belinde kesici alet olduğunu gördü. Ekipler şahsın sırtında bulunan ve yaklaşık 50 santimetre olan kamayı görünce gözlerine inanamadı. Ekipler kamaya el koyup ismi öğrenilemeyen şahsı ise taşıması yasak kesici alet taşıdığı gerekçesi ile gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahsa ‘maksat dışı bıçak taşımaktan’ dolayı idari işlem uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan, kamayı muhafaza altına alan polis memuru ise çevreden geçenlerin korkmamaları için kamayı kolunun altına gizlemeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.
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