Belgeselcilerin drone’u martıların hışmına uğradı

SİNOP (İHA) – Sinop’a belgesel çekimleri için gelen ekibin şehir merkezinde havadan görüntü almak için uçurduğu drone martıların saldırısına uğrayarak denize düştü. Görüntülerini kurtarmak isteyen belgeselciler dalgıç ekibi çağırarak drone’u denizin derinliklerinden çıkarabildi.

Belgesel ekibi bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Dünya Varmış’ adlı programın drone çekimleri için Sinop’a geldi. Şehrin tanıtımı için kültürel ve turistik birçok noktada çekimlerini sorunsuz tamamlamışlardı ki şehir merkezinde öyle olmadı. Uçurdukları drone çevredeki martıların hışmına uğradı. Saldırıdan kurtulamayan drone denize çakıldı. Belgesel ekibi, görüntülerini kurtarmak için dalgıç ekibi çağırdı ve drone bulunduğu derinlikten çıkartıldı.

Deneyimli drone pilotu Halil İbrahim Torun, “Yaklaşık 10 yıldır drone pilotluğu yapıyor, havadan görüntüleme hizmetleri veriyorum. Bir belgesel projesi için Sinop’a gelmiştik. Martı çarpması sonucu kıyıya yaklaşık 10 metre civarlarında drone’umuz denize çakıldı. Bizim için içindeki görüntüler önemli. Dalgıç arkadaşlarımız drone’u çıkarttı. Şu anda bizim için önemli olan durumundan ziyade içindeki küçücük karttı. Buna da ulaşmış olduk. Drone’u çok kurtarma şansımız yok ama inşallah Sinop’a güzel bir belgesel çekmek için içindeki görüntüleri kullanmış olacağız” dedi.