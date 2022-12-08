Belediye başkanının karıştığı kazada başkan tutuklandı

Aksaray’da belde belediye başkanının karıştığı ve 1 kişinin ölümüyle 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasında belediye başkanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza dün Aksaray-Adana karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şambaz Çağlayan idaresindeki 60 TG 261 plakalı otomobil, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya’nın kullandığı 06 DC 9643 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Şambaz Çağlayan olay yerinde hayatını kaybederken, Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ile araçlarda bulunan Kazım Ç. ve Şaban Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi olay yerine yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, tedavisinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen belde belediye başkanı İsmet Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.