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Belediye Başkanı Çatal’a suikast girişiminin yargılaması başladı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişiminin yargılanmasına başlanıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, belediye başkanlığına, hayatına da mal olsa bu davanın kendisi için namus davası olduğunu söyledi.

Asayiş 11.01.2022, 16:35
Belediye Başkanı Çatal’a suikast girişiminin yargılaması başladı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişiminin yargılanmasına başlanıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, belediye başkanlığına, hayatına da mal olsa bu davanın kendisi için namus davası olduğunu söyledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 2020 yılının Temmuz ayında akşam saatlerinde Taşköprü 1. çevre yolu mevkiindeki babasına ait bağ evinin önünde bulunduğu sırada birkaç el ateş edildi. Olayda yaralanan olmazken Belediye Başkanı Çatal’ın şahsi aracının arka camına kurşun isabet etti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren soruşturmanın ardından Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’a yönelik gerçekleştirilen suikastın ilk duruşması bugün başladı. Taşköprü Adliyesinde ‘Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme’ suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşması öncesinde Belediye Başkanı Çatal’ın avukatı Hasan Gürbüz, “Seçilmiş belediye başkanımıza bir suikast girişimi oldu, silahlı saldırı yapıldı. Başkanımız öldürülmeye çalışıldı. Ancak soruşturma aşaması maalesef beklediğimiz gibi geçmedi. Bazı deliller elimizin altında olduğu halde bunlara ulaşılmadı. Bazı sanıklara ulaşılmadı. İşin gerisi karanlık kaldı. Maalesef iddianame adam öldürmeye teşebbüs olduğu halde eylem silahla tehdit ve mala zarar verme suçundun açıldı. Yargılama esnasında adil bir yargılama yapılacağına inanmak istiyoruz ve kovuşturmanın genişletilme suretiyle ulaşılmayan sanıklara ve delillere ulaşılacağına ve eylemi yapanların, arkasında azmettirenlerin güçlerin ortaya çıkartılıp en ağır şekilde cezalandırılacağına inanmak istiyoruz. Bizim bugünkü yargılamadan ve sonra devam edecek yargılamalardan beklentimiz budur.” dedi.

Sanıkların bugün için savunmalarının alınacağını belirten Gürbüz, “Bizlerin onlara bazı soruları olacak. Taleplerimiz olacak mahkemeden, bizler suçun vasfının adam öldürmeye teşebbüs olduğunu düşünüyoruz. Mahkemenin görevsizlik kararı verilerek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep edeceğiz. Tabii ki daha sonraki aşamalarda tanıklar dinlenecek, keşifler yapılacak. Bizim soruşturmanın genişletilmesi taleplerimiz var, bunları mahkemeden talep edeceğiz. Gerçeklerin ortaya çıkartılması için gereken bütün hukuk mücadelesini vereceğiz.” diye konuştu.

Davada şu anda 4 tane sanığın olduğunu söyleyen Gürbüz, “Bu olay 2020 yılının Temmuz ayında oldu. Davası 1 yılı aşkın sure sonrasında açılabildi. Maalesef soruşturma aşamasında yapılmış birçok eksiklikler, yanlışlar ve hatalar var. Onları kovuşturma aşamasında tamamlamaya çalışacağız. Bir hukukçu gözüyle süreç maalesef uzun sürdü, ağır işledi ve yavaş işledi. Bu kadar geçen zamana göre dosyanın içerisinde açık seçik bazı deliller olmasına rağmen onların peşine düşülmedi. Eksik bırakıldı. Belediye Başkanının arabasına bırakılan bir not var. O not üzerine sanıkların bahçesinin birinde kazı yapıldı ve silah orada bulundu. O notun devamında bazı isimler vardı, o isimlere yönelik soruşturma genişletilmedi. Onların HTS kayıtları getirtilmedi. Ciddi eksikliklerimiz oldu, onları kovuşturma aşamasında tamamlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Belediye başkanlığıma, hayatıma da mal olsa bu benim için namus davasıdır”

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, şunları kaydetti: “Benim üç tane çocuğum var. Neden kaynaklanırsa kaynaklansın benim üç tane çocuğum, üç ay boyunca evden çıkmadı. Baba silahlı adamlar mı var sokakta diye korktular. Bu çocuklarımın bana bunu söylemesinin nedenini sizler bulun. Ben bu çocuklarımın bu söyleminin yerde kalmaması için bu dava benim için namus davası gibidir. Benim belediye başkanlığıma da mal olacağını bilsem, hayatıma da mal olacağını bilsem, bir daha saldırı yapacaklarını da bilsem bu davanın peşinden ayrılmayacağım. Çünkü üç tane çocuğum üç ay boyunca evden çıkamadı. Siz nedenini kendiniz araştırabilirsiniz. Bunun bir nedeni olmaz. Bunda bir neden arayacaksınız bana da denilsin bir nedeni varmış. Üç tane masum çocuğum günahı neydi. Bende bir nedeni yok bunun. Bir insanın birisini öldürmek için bir nedeni olamaz bence. Hepimiz Müslümanız. İnsanın insanı öldürme caiz midir? Bir nedeni yok, bir sorunun varsa mahkemeye gidersin hukuk önünde ararsın. Benim şu anda yaptığım gibi. Üç tane avukatımız var yanımızda. Üç tane avukatımızın elinden geleni yapacağına inanıyorum. Adalet yerini bulsun, suçlu yerini bulsun, hak, hukuk yerini bulsun.”

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