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Belarus’ta gece boyunca gerilim devam etti

BELARUS'TA DEVLET BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDEN SONRA BAŞLAYAN PROTESTOLARDA GERİLİM GECE SAATLERİNDE DE DEVAM EDERKEN, HÜKÜMETTEN GÖSTERİCİLERE KARŞI YUMUŞAK MESAJLAR GELMEYE BAŞLADI. BELARUS DEVLET BAŞKANI ALEKSANDR LUKAŞENKO GÖZALTILARIN YASAL OLUP OLMADIĞINA YÖNELİK ARAŞTIRMA TALİMATI VERDİ.

Asayiş 14.08.2020, 09:38
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Belarus’ta gece boyunca gerilim devam etti

Belarus’ta Devlet Başkanlığı seçimlerinden sonra başlayan protestolarda gerilim gece saatlerinde de devam ederken, hükümetten göstericilere karşı yumuşak mesajlar gelmeye başladı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko gözaltıların yasal olup olmadığına yönelik araştırma talimatı verdi.

Belarus’ta 9 Ağustos Pazar günü yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini yüzde 80 oy oranıyla Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalifler sokağa indi. Seçimlerin adil bir ortamda gerçekleşmediğini söyleyen göstericiler polisle çatışarak Lukaşenko’nun istifasını istedi. Göstericilere karşı kolluk kuvvetlerinin tavrı da sert olunca her iki taraf çatışmalara devam ediyor. Dün Belarus’ta kadınlar gün boyunca yürüyüşler yaparken akşam saatlerine doğru birçok gösterici yine barikatlar kurarak protesto gerçekleştirdi. Polis göstericilere yine biber gazı ve plastik mermilerle karşılık verirken, göstericiler ise polise taş, molotof kokteyli ve sopalarla karşılık verdi. Çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi yaralandı, polis tarafından çok sayıda gösterici de gözaltına alındı.

Lukaşenko’dan gözaltıların araştırılması talimatı

Gösterilerin başladığı ilk günden itibaren başta Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko olmak üzere ülkedeki hemen hemen tüm yöneticiler protestoculara hakaret ederek söz konusu kişileri başka ülkelere hizmet eden provokatörler olarak nitelendirdi. Önceki gün göstericiler için, “işe yaramazlar” diyen Lukaşenko yaptığı son açıklamada önemli bir talimat verdi. Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova, Lukaşenko’nun talimatına göre gözaltıların yasal olup olmadığı ile ilgili araştırma başlattıklarını söyledi. Lukaşenko’nun bu mesajının ardından gözaltındaki birçok gösterici serbest bırakıldı. Gece yarısı Belarus basınının Devlet Başkanlığı Basın Servisinden edindiği bilgilere göre Lukaşenko’nun halka sesleniş konuşması için hazırlık yaptığını duyurdu. Lukaşenko’nun gün içinde halka sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Yaralananlardan özür dilendi

Belarus İçişleri Bakanlığı ise gece saatlerinde bir mesaj yayınladı. Provokatörler ile masumların ayrılması gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, olaylara karışmamasına rağmen yaralananlardan özür dilendi. Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev yaptığı açıklamada, protestocu olmadıkları halde polisin saldırısına uğrayan vatandaşlardan özür dilediklerini söyleyerek sorumluluğu üstlendiğini ifade etti. Karayev açıklamasında, “Gösteriler sırasında protestocu olmadığı halde polis tarafından kaba davranışlara maruz kalan vatandaşların aldığı yaraların sorumluğunu üstleniyor, özür diliyorum” dedi.

Rus vatandaşlarının gözaltı görüntüleri yayınlandı

Belarus İçişleri Bakanlığı yaşanan olaylardan sonra gözaltına alınan göstericilerin profilleri ile ilgili kamuoyuna bilgiler aktarmaya devam ederken şu ana kadar protestolara katılanların yarısının Rus vatandaşı olduğunu iddia etti. Göstericilerin en çok Rus vatandaşı ardından ise Ukrayna vatandaşı olduğunu savunan İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Rusların görüntülerini paylaştı. Gözaltındaki Rusların ifadeleri de yayınlanırken, bu kişiler Belarus’a turist olarak geldiklerini ve refleks olarak protestolara katıldıklarını söyledi.

AB ülkelerinin büyükelçileri meydana çiçek bıraktı

Belarus’ta yaşanan olaylardan sonra devletin halka karşı şiddet kullandığını savunan birçok ülke Belarus’a karşı tavır göstermeye devam ediyor. Başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok ülke Belarus’a yaptırımları tartışırken Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı ülkelerin Belarus’ta görev yapan büyükelçileri bir araya geldi. Büyükelçiler olayların ilk gününde hayatını kaybeden protestocunun öldüğü noktaya gelerek çiçekler bıraktı. Büyükelçiler yaptığı açıklamada, Belarus’un göstericilere karşı sert tutumundan vazgeçmesini istediklerini ifade etti. Belarus’un Berlin Büyükelçisi ise Almanya Dışişleri’ne çağrılarak yaşanan olaylardan dolayı kınandı.

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