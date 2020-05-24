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Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı, araçtan uyuşturucu ve para çıktı

BURSA’DA MAHALLE BEKÇİLERİNİN DUR İHTARINA UYMAYIP ÜSTLERİNE ARAÇ SÜREN 2 ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. BEKÇİLERDEN KAÇAN BİR ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN 193 GRAM METAMFETAMİN VE 13 BİN LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ.

Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı, araçtan uyuşturucu ve para çıktı

BURSA’DA MAHALLE BEKÇİLERİNİN DUR İHTARINA UYMAYIP ÜSTLERİNE ARAÇ SÜREN 2 ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. BEKÇİLERDEN KAÇAN BİR ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN 193 GRAM METAMFETAMİN VE 13 BİN LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ.

24 Mayıs 2020 Pazar 07:38
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Bekçileri ezerek kaçmaya çalıştı, araçtan uyuşturucu ve para çıktı

Bursa’da mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayıp üstlerine araç süren 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Bekçilerden kaçan şüphelilerden birinin üzerinden 193 gram metamfetamin ve 13 bin lira para çıktı.

Edinilen bilgiye göre, mahalle bekçileri gece sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen sokaktan geçen içerisinde Ş.D. ve kız arkadaşının bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan sürücü Ş.D. 16 CFF 96 plakalı otomobili bekçilerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüpheliler ile kısa süreli kovalamaca yaşandı. 2 şüpheli kaçtıkları esnada park halindeki 5 araca çarptı. Yeşilova Mahallesi Halı Sokakta yakalanan araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 193 gram metamfetamin, 13 bin lira para, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Ş.D. ve arkadaşı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, sokağa çıkma tedbirlerine uymadıkları için de 3 bin 150’şer lira ceza yediği öğrenildi.

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