banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Yurtta hava durumu! İstanbul'a kar yağacak mı?
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
Saddam’ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday
LPG fiyatlarına zam yapıldı
LPG fiyatlarına zam yapıldı

BBP başkan adayının öldürülmesi davasında mütalaa

31 Mart yerel seçimlerinde BBP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Ali Rıza Berberoğlu’nun Sarıyer’de karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybetmesine ilişkin baba ile 3 çocuğunun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık sanıklardan baba ile 2 oğlunun beraatini isterken bir sanığın ise 18 yıla kadar hapsini talep etti.

Asayiş 12.01.2022, 12:58
BBP başkan adayının öldürülmesi davasında mütalaa

31 Mart yerel seçimlerinde BBP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Ali Rıza Berberoğlu’nun Sarıyer’de karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybetmesine ilişkin baba ile 3 çocuğunun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık sanıklardan baba ile 2 oğlunun beraatini isterken bir sanığın ise 18 yıla kadar hapsini talep etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Ali Rıza Biberoğlu’nun 25 Mart 2020’de saat 17.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya’da karıştığı kavgada, bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin baba ile 3 çocuğunun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Uğur Özkurt, Hülya Özkurt, Yavuz Özkurt ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Biberoğlu’nun ailesi katılırken, tutuklu sanık Okan Özkurt SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Okan Özkurt ile maktul Ahmet Biberoğlu’nun kavga ettiği sırada diğer sanıkların kavgaya dahil oldukları ve Biberoğlu’nu bıçakladıkları aktarıldı. Mütalaada, maktulün arkadaşı olan tanığı arayarak yardım istediği, tanıkların maktulün yanına gittiği sırada bir aracın yollarını kestiği ve araçtan sanıklar Hülya Özkurt ile Uğur Özkurt’un indiği belirtildi. Mütalaa yer alan otopsi raporunda, maktulün vücudunda 3 kesici alet yaralanmasının bulunduğu ve bir yaralanmasının tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümünün ise yaralanmaya bağlı oluşan iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.

3 sanığa beraat, 1 sanığa hapis istemi

Mütalaada, olayın maktul ile Okan Özkurt arasında gerçekleştiği, sanıklardan baba Yavuz Özkurt ile kardeşleri Uğur Özkurt ve Hülya Özkurt’un ise eyleme iştirak ettiklerinin kanıtlanmadığı kaydedildi. Sanıklar Uğur Özkurt, Hülya Özkurt ve Yavuz Özkurt’un ‘ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması’ beraatlarının talep edildiği mütalaada, tutuklu sanık Okan Özkurt’un ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Sanık Okan Özkurt’un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar ile avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Mart 2020 tarihinde saat 17.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Mahallesinde Okan Özkurt ile Ali Rıza Biberoğlu’nun tartışarak kavga ettikleri ve birbirlerine bıçakla saldırdıkları, şüpheli Okan Özkurt’un kardeşleri Hülya Özkurt, Uğur Özkurt ve babası Yavuz Özkurt’un da kavgaya karışarak maktul Biberoğlu’nu bıçakladıkları belirtildi.

İddianamede, maktulün tanık Erşen Kuruhasan’ı arayıp orman yolunda olduğunu söyleyerek yardım istediği, tanık Erşen’in arkadaşı İsmail Kır’ı arayıp maktulün tarif ettiği yere gitmesini söylediği ve kendisinin de o an yanında bulunan Yunus Tural ile maktulün yanına doğru yola çıktıkları ancak orman yoluna varmadan önce şüpheliler Hülya ve Uğur’un araçlarıyla tanıkların aracının önünü kestikleri kaydedildi.

Tanıklar İsmail ve Erşen’in maktulün tarif ettiği yere gittikleri, orada şüpheli Yavuz Özkurt’un elinde bir sopayla bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, tanık Erşen’in Ali Rıza Biberoğlu’nu aracın içinde arka koltukta kanlar içinde gördüğü, aracın biraz uzağında Okan Özkurt’u gördüğü, tanık Erşen’in yaralı Ali Rıza’ya ne olduğunu sorduğu, Ali Rıza’nın ‘Yavuz ve çocukları bana saldırdılar’ dediği anlatıldı.

Şüpheli Okan Özkurt’un iddianamede yer alan ifadesinde, “25 mart 2020’de kendime ait at ile yayılmakta olan mandalarımızı toplamak için Kısırkaya’da bulunan ahırıma giderken yolun kenarında bir pikap park etmiş duruyordu. Ali Rıza Biberoğlu aracın arkasından bana, ‘lan mal kimsin?’ diyerek elinde bulunan bıçak ile saldırdı. Bu esnada atın üzerindeydim. Salladığı bıçak kalbime geldi ve battı. Can havliyle kendimi atan aşağı attım ve yere düştüm. Düşerken bıçağı bana salladı. Yüzümü kesti. Kendimi bıçaktan korurken ellerimi, vücudumu kesti. Elindeki bıçaktan tuttum. Yerde boğuşurken bıçak ona da geldi. Ali Rıza Biberoğlu bana saldırırken ne düşündü bilemiyorum. Kavga esnasında hiç konuşmadı. Sonra bir şekilde elinden kurtuldum. Kesinlikle elinden bıçak almadım” denildi.

Şüpheli Okan Özyurt’un soruşturma aşamasında alınan ifadesine yer verilen iddianamede, “Bıçak hep onun elindeydi. Kendimi savundum kesinlikle bıçaklamadım. Ancak boğuşma esnasında bıçak ona zarar vermiş olabilir. Kardeşim Hülya’yı aradım. Yanıma gelerek beni araca bindirip hastaneye götürdü. Biz kavga ederken olay yerinde kimse yoktu. Kavga esnasında sadece Ali Rıza’nın bana salladığı ve yaraladığı bıçak vardı. Benim üzerimde herhangi bir kesici ya da delici alet yoktu. Ben kardeşimi beklerken Ali Rıza Biberoğlu’nun yanına İsmail ve ismini bilmediğim bir şahıs geldi. Ali Rıza’yı araca bindirerek gittiler. Ali Rıza Biberoğlu’nu uzaktan ismen tanırım. Bu şahısla ilgili hiçbir husumetim yoktur. Kendisinin bana neden saldırdığını bilmiyorum” diye belirtildi.

İddianamede, şüpheli Okan Özkurt’un ‘kasten öldürme’, Hülya Özkurt, Uğur Özkurt ve Yavuz Özkurt’un ise ‘iştirakken kasten öldürme’ suçlarından müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11