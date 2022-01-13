Bayrampaşa’da kumaş hırsızı kamerada

Bayrampaşa’da bir iş yeri önünde bulunan araçtan kumaş çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Olay, Terazidere Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. H.Y. isimli şüpheli şahıs bir iş yeri önünde araca yüklenmek üzere bulunan kumaşları çaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis güvenlik kameralarını inceledi. Evi tespit edilen H.Y. ikametinde yakalandı. H. Y.’ emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.