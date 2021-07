Bayramda 226 bin 586 emniyet ve jandarma görevlisi sahada olacak

Samsun’da trafik noktalarında denetime katılan İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Bu bayramda 40 bin 372 tim ve 226 bin 586 emniyet ile jandarma görevlisi personelimizle 15 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arası alanda olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile birlikte özellikle bayram öncesi yoğun trafik akışının yaşandığı Samsun-Ankara ve Samsun-Ordu karayollarında denetim gerçekleştirdi. Denetimde protokol üyeleri, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara uyarılarda bulunarak çeşitli ikramlar dağıttı. Samsun Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri de "Trafikte her yıl daha iyiye” sloganı ile kazaların önlemesine yönelik hazırlanan broşürleri ve üzerinde çeşitli bitki tohumları bulunan kartlar dağıttı.

Denetim sonrası bir açıklama yapan Bakan Yardımcı Erdil, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla her bayramda bakanlığın üst düzey yöneticileri, bakan yardımcıları, genel müdürlerimiz, emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, sahil güvenlik komutanımız hep beraber sahaya çıkıyoruz. Bu çerçevede sahada farkındalık oluşturmak, trafik denetim uygulama noktalarındaki çalışmaları izliyoruz. Bu bayramda 40 bin 372 tim ve 226 bin 586 emniyet ve jandarma görevlisi personelimizle 15 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arası alanda olacağız, sahada olacağız. Bu çalışmaları 45 polis başmüfettişimiz uygulama noktalarında ve illerdeki çalışmalarımızı ayrıca teknik olarak denetleyecek. 15 helikopter ve 76 drone ile yaklaşık 2 bin 500 saatlik bir havadan denetim ve yönlendirme çalışmasını sürdüreceğiz. Amacımız bu Kurban Bayramı’nda sıfır can kaybıyla bayramı vatandaşımızın huzur içerisinde geçirmesi. Pandemiden sonra yüksek bir trafik hareketliliği oluştu. Geçtiğimiz birkaç günlük süre içerisinde de trafik kazalarında bir artış oldu. O yüzden bu bayram biraz daha alanda olmayı,. takip ve denetimleri sürdürerek kazaları en aza indirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bu bayramı bu istikamette can kaybı olmadan geçiririz. Biz ayrıca olası terör örgütlerinin eylemlerine karşı, canlı bomba veya bombalı araç gibi, maket uçak gibi terör saldırılarına karşı da bütün güvenlik güçlerimizle büyük bir teyakkuzla alanda olacağız. İnşallah bayramı ağız tadıyla geçirmiş oluruz" diye konuştu.