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Bayram sabahı vurulan imam toprağa verildi

Samsun’da bayram namazı sonrası tabancayla vurularak hayatını kaybeden din görevlisi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Asayiş 14.05.2021, 16:06
Bayram sabahı vurulan imam toprağa verildi

Samsun’da bayram namazı sonrası tabancayla vurularak hayatını kaybeden din görevlisi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bayramı köyünde geçirmek için memleketi Samsun’un Terme ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi’nde bulunan din görevlisi Fatih Akkuş(31), bayram namazı sonrası aracına giderken İ.T. tarafından silahla vurulmuştu. Silahlı saldırı sonucu vücudunun çeşitli noktalarına 3 kurşun isabet eden Fatih Akkuş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Akkuş’un cenazesi otopsi yapıldıktan sonra Terme’nin Taşlık Mahallesi’ndeki evine gönderildi. Bugün evinin avlusunda helallik alındıktan sonra Akkuş’un naaşı korona virüs tedbirlerine uyularak kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Bayram sabahı hayatını kaybeden Fatih Akkuş’un cenazesine Çarşamba ve Terme’den çok sayıda din görevlisi katıldı.
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