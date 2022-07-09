Bayram günü kabusu yaşadılar: Otomobil yolda oynayan çocuğa çarptı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobil, yolda oynayan kız çocuğuna çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Hızırtepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yolda oynayan kız çocuğuna otomobil çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı kızı hastaneye kaldırırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.