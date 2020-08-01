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Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE BAYRAM GÜNÜ AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 01.08.2020, 16:47
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Van’ın Çaldıran ilçesinde bayram günü akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Tekesuyu Mahallesi’ne bağlı Karadulda mezrasında meydana geldi. Akrabalar arasında bayramın birinci günü bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada A.D., yakını R.Ç.’yi bıçakladı. R.Ç. hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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