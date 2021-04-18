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Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Batman’da tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tekstil fabrikası küle döndü.

Asayiş 18.04.2021, 12:54
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Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Batman’da tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tekstil fabrikası küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Batman Bayındırlık Mahallesi Siirt çevre yolu üzerinde Taner Yazıcı’ya ait olduğu belirtilen tekstil fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tekstil fabrikasında büyük maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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