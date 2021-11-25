Batman’da otomobilin altında kalan motokurye ağır yaralandı

Batman’da hızını alamayan bir motokurye, karşıdan gelen otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gap Mahallesi’nde Avukat Sedat Özevin Caddesi’nde meydana geldi. Hızını alamayan motokurye, karşıdan gelen 72 AAN 855 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada motokurye ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.