Batman’da okullardan 120 bin TL değerinde malzeme çalan 3 kişi tutuklandı

Batman’da iki okuldan yaklaşık 120 bin TL değerinde malzeme çaldıkları tespit edilen 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hürriyet Mahallesi Abdulcelil Candan İmam Hatip Ortaokulu ve Hürriyet Ortaokulunda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan kişilerin F.C.K., H.K. ve H.I. isimli şahıslar olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda şüpheli F.C.K., H.K. ve H.I.’nın yakalandığı belirtilerek, şahısların okullardan çalmış oldukları maddi değeri yaklaşık 120 bin TL olan malzemelerin ise okullara teslim edildiği ifade edildi.

Şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.