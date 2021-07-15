Batman’da motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

Batman’da sabah saatlerinde bir marketin önünde park halindeki motosikleti çalan 2 hırsız, iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Batman Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, alışveriş yapmak için geldiği marketin önüne motosikletini park etti. Arkadan gelen 2 hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra park halindeki motosikleti çalıştırıp binip olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.