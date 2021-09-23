banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı

Batman’da köpeği inşaattan atarak öldüren 2 kişi yakalandı

Batman’da, sokak köpeğini inşaata öldürüldüğü yönünde ihbarı değerlendiren Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Asayiş 23.09.2021, 15:07
Batman’da köpeği inşaattan atarak öldüren 2 kişi yakalandı

Batman’da, sokak köpeğini inşaata öldürüldüğü yönünde ihbarı değerlendiren Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine Fatih Mahallesinde bulunan 9 katlı bir inşaatta köpek öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Aynı gün bahse konu ikamete giden ekipler, yaptıkları incelemelerde öldürülen köpeği inşaat bahçesine gömmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ilk ifadesinde sokak köpeğini inşaatın 3’üncü katından atarak öldürdüklerini itiraf etti. Sokak köpeğini öldüren şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0