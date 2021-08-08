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Batman’da hırsız marketin demir raflarını çaldı

Batman’da sabah saatlerinde bir marketin demir raflarını çalan hırsız, marketin güvenlik kamerasına takıldı.

Asayiş 08.08.2021, 17:04
Batman’da hırsız marketin demir raflarını çaldı

Batman’da sabah saatlerinde bir marketin demir raflarını çalan hırsız, marketin güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Çamlıca Mahallesi’nde gerçekleşti. Hırsız, kepenkleri bozulan marketten demir rafları çalarken olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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