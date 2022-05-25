banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
LPG'ye zam kapıda!
LPG'ye zam kapıda!

Batman’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Batman’da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 25.05.2022, 13:23
Batman’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Batman’da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman kent merkezinde, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemi ile sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, 20 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, ayrıca uyuşturucu suçundan aranan İ.G., H.K. ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahısların da yakalandığı belirtildi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 kilo 769 gram esrar, 8 parça satışa hazır halde 40 gram sentetik kannabinoid, 3 parça satışa hazır halde 6 gram eroin ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildiği ifade edildi.

’Uyuşturucu madde satmak’ suçu dahilinde 21 şüpheli, ’Uyuşturucu madde kullanmak’ suçu çerçevesinde ise 44 şüpheli hakkında adli işlem yapılacağı kaydedildi. Operasyona ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyonun 6 aylık bir çalışma olduğunu söyledi.

“Sattıkları uyuşturucu öldürücü darbesi en fazla olan madde”

Uyuşturucu satıcılarının sattıkları bir uyuşturucunun öldürücülüğü en fazla olan uyuşturucu madde olduğuna dikkat çeken Kıraç, “Bunların ilimize yaptığı en büyük kötülük, insanlarımıza öldürücü darbesi en fazla olan sentetik, metamfetamin dediğimiz kristal bir madde satmasıdır. Arkadaşlarımızın yakaladığı bu kişiler genel itibariyle uyuşturucu kullanan ve torbacılık yapanlardır. Bugüne kadar ilimizde uyuşturucudan kaynaklı ölümcül bir konu henüz olmasa da ülkemizde özellikle bu metamfetamin maddesinden kaynaklı ciddi ölüm olduğunu istatistiki olarak alıyoruz. Daha doğrusu uyuşturucu arasında en ölümcül bir madde” dedi.

“Aileler tedbir almalı”

Konuşmasında ailelere çağrıda bulunan Kıraç, “Annelerimiz lütfen çocuklarının ne yaptığını, kimlerle görüştüğünü, nasıl bir arkadaş çevresi olduğunu ya da en azından uyuşturucuya yönelik bir belirti olduğu gün itibariyle mutlaka tedbir almalı, ilgili kurumlarla irtibata geçmelidir” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalara devam edeceğiz”

"Genel itibariyle Batman’da yoğun bir uyuşturucu olduğunu söylemek mümkün değil" diyen Kıraç şöyle devam etti:

“Türkiye geneline baktığımızda da yine de alt sıralardayız. Bu kadar genç nüfusumuza rağmen, Batman genç nüfusta Türkiye’de ilk beşlerde. Dolayısıyla biz emniyet teşkilatı olarak elimizden gelen tüm gayreti devam ettireceğiz. Batman inşallah biz bu içimleri en asgariye düşürmek için de projeler üretip çalışmaya devam edeceğiz."

Kıraç, gözaltında olan şahısların genel itibariyle yaralama, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi suçlarının da mevcut olduğunu kaydetti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
18°
açık