Batman’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Batman’da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman kent merkezinde, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemi ile sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, 20 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, ayrıca uyuşturucu suçundan aranan İ.G., H.K. ve 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahısların da yakalandığı belirtildi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 kilo 769 gram esrar, 8 parça satışa hazır halde 40 gram sentetik kannabinoid, 3 parça satışa hazır halde 6 gram eroin ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildiği ifade edildi.

’Uyuşturucu madde satmak’ suçu dahilinde 21 şüpheli, ’Uyuşturucu madde kullanmak’ suçu çerçevesinde ise 44 şüpheli hakkında adli işlem yapılacağı kaydedildi. Operasyona ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyonun 6 aylık bir çalışma olduğunu söyledi.

“Sattıkları uyuşturucu öldürücü darbesi en fazla olan madde”

Uyuşturucu satıcılarının sattıkları bir uyuşturucunun öldürücülüğü en fazla olan uyuşturucu madde olduğuna dikkat çeken Kıraç, “Bunların ilimize yaptığı en büyük kötülük, insanlarımıza öldürücü darbesi en fazla olan sentetik, metamfetamin dediğimiz kristal bir madde satmasıdır. Arkadaşlarımızın yakaladığı bu kişiler genel itibariyle uyuşturucu kullanan ve torbacılık yapanlardır. Bugüne kadar ilimizde uyuşturucudan kaynaklı ölümcül bir konu henüz olmasa da ülkemizde özellikle bu metamfetamin maddesinden kaynaklı ciddi ölüm olduğunu istatistiki olarak alıyoruz. Daha doğrusu uyuşturucu arasında en ölümcül bir madde” dedi.

“Aileler tedbir almalı”

Konuşmasında ailelere çağrıda bulunan Kıraç, “Annelerimiz lütfen çocuklarının ne yaptığını, kimlerle görüştüğünü, nasıl bir arkadaş çevresi olduğunu ya da en azından uyuşturucuya yönelik bir belirti olduğu gün itibariyle mutlaka tedbir almalı, ilgili kurumlarla irtibata geçmelidir” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalara devam edeceğiz”

"Genel itibariyle Batman’da yoğun bir uyuşturucu olduğunu söylemek mümkün değil" diyen Kıraç şöyle devam etti:

“Türkiye geneline baktığımızda da yine de alt sıralardayız. Bu kadar genç nüfusumuza rağmen, Batman genç nüfusta Türkiye’de ilk beşlerde. Dolayısıyla biz emniyet teşkilatı olarak elimizden gelen tüm gayreti devam ettireceğiz. Batman inşallah biz bu içimleri en asgariye düşürmek için de projeler üretip çalışmaya devam edeceğiz."

Kıraç, gözaltında olan şahısların genel itibariyle yaralama, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi suçlarının da mevcut olduğunu kaydetti.