banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!

Batman’da 5 bin 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da çeşitli markalarda 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Asayiş 08.04.2021, 15:00
3
Batman’da 5 bin 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da çeşitli markalarda 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda değişik yer ve zamanlarda yurda kaçak yollardan sokulmuş 5 bin 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilişkili 18 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı bulutlu