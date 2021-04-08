Batman’da 5 bin 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da çeşitli markalarda 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda değişik yer ve zamanlarda yurda kaçak yollardan sokulmuş 5 bin 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilişkili 18 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.