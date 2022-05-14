Batman’da 12 yaşındaki kız derede boğuldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde 12 yaşındaki kız, serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeniçağlar köyü Bacak mezrasında ailesiyle birlikte dere kenarına giden 12 yaşındaki Semanur Görmez serinlemek amacıyla suya girdi. Derinleşen bölümde ailesinin gözü önünde girdiği suda batıp çıkmaya başlayan kız bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Kozluk OYİ Timi, Batman UMKE, Batman AFAD, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede küçük çocuğun cesedini bularak dereden çıkarırken, yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının yaptığı incelemeden sonra 112 sağlık ekipleri, çocuğun cenazesini Batman Eğitim ve Hastanesi morguna kaldırdı. Yapılan otopsi sonrası Semanur Görmez’in cenazesi, defnedilmek üzere köyüne gönderilecek.