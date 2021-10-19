Batman Kozluk karayolunda araç bir anda alev aldı

Kozluk ilçesi istikametinden Batman yönüne gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen hafifi ticari araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmı bir anda alev aldı.

Edinilen bilgilere göre olay Batman Kozluk karayolunda meydana geldi. Hafif ticari araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek araçtan indi. İhbar üzerine yangın yerine gelen Kozluk Belediyesine ait itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Şans eseri yaşanan yangında yaralanan olmazken araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma sürüyor.