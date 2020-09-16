Batıkent’te güpegündüz kapkaç yapan şüpheliler tutuklandı
ANKARA’DA GÜPEGÜNDÜZ KAPKAÇ YAPAN İKİ ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEME SONUCUNDA TUTUKLANDI.
Ankara’da gündüz vakti kaldırımda yürüyen kişinin çantasını alarak kaçan 2 kapkaççı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül Pazartesi günü Batıkent’te saat 09.20 sıralarında Turgut Özal Mahallesi 2288. Sokak’ta kaldırımda yürüyen E.H.’nin arkasından yaklaşan beyaz renkli araçtan sarkan kapkaççı, içinde 2 bin 500 TL para ile cep telefonu olan çantayı çalarak olay yerinden kaçtı. E.H.’nin şikayeti üzerine kapkaççıları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bahse konu beyaz renkli Station model araç ile olayı gerçekleştiren şüpheliler U.D. ve F.Ö.’yü aynı gün saat 18.00 sıralarında çaldıkları para ile yakaladı. Adli mercilere sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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