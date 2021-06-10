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Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya’ya Nişantaşı’nda bir parkta arkadaşıyla oturduğu sırada, "Burada sizin gibileri istemiyoruz" diyerek saldırdığı iddia edilen Eray Çakın tutuklandı.

Asayiş 10.06.2021, 21:29
Başörtülü akademisyeni darp ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Akademisyen Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı 6 Haziran günü Nişantaşı'nda parkta oturdukları sırada başörtüleri nedeniyle sözlü saldırıya uğramıştı. Parkta arkadaşlarıyla beraber bulunan Eray Çakın, "Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun" demişti. Çakın'ın ayrıca elindeki termos bardakla Neşe Nur Akkaya'yı darp ettiği de iddia edilmişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Eray Çakın'ın bugün ifadesi alındı. Çakın ifadesinin ardından ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ile ‘silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Çakın, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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