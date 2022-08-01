Başkentteki narkotik operasyonlarında bir haftada 46 kişi tutuklandı

Ankara’da 25-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 258 şahıstan 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca çeşitli türlerde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde 25-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 258 şüpheliden 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar çerçevesinde ayrıca; toplam 3 kilogram esrar, 1.2 kilogram kokain, 480 gram eroin, 680 gram metamfetamin, 74 bin adet sentetik ecza ve 5 adet tabanca ele geçirildi.