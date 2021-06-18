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Başkent’te yem haznesine düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi adli tıpa gönderildi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, babasının yanına giderken yem haznesine düşen ve boğularak hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Asayiş 18.06.2021, 14:35
Başkent’te yem haznesine düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi adli tıpa gönderildi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, babasının yanına giderken yem haznesine düşen ve boğularak hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesi Kargalı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde özel bir firmaya ait besi çiftliğinde çalışan Mehmet Ece ve Emine Ece’nin en küçük çocuğu 4 yaşındaki Kenan Ece’den bir süre haber alınamadı. Durumdan endişelenen çift, çiftliğin içinde arama yaptıktan sonra jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çiftlikte yaptıkları aramada küçük Kenan’ın cansız bedenini 4 metre derinliğindeki yem haznesinde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Kenan’ın babasının yanına giderken yem haznesine düştü ve bu sırada çalışır vaziyette olan yem karma makinesinden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğularak hayatını kaybetti. Kenan’ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırılmasının ardından kesin ölüm sonucunun belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Burada yapılacak incelemenin ardından Kenan’ın cenazesinin memleketi Mardin’de defnedileceği öğrenildi.
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