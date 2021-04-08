banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı
Beklenen kar Balkanlar'dan ülkeye giriş yaptı
Kim Kardashian da o listede!
Kim Kardashian da o listede!
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
HDP ve DBP'li 11 milletvekiline yeni fezleke
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti

Başkent’te yangın

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı’nda gece saatlerinde yangın çıktı.

Asayiş 08.04.2021, 08:45
2
Başkent’te yangın

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı’nda gece saatlerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam’da kasap esnafının iş yerlerinin bulunduğu Kasaplar Çarşısı’nda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çarşıda bulunan çok sayıda dükkan yanarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yerleri kullanılamaz hale geldi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
orta şiddetli yağmur