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Başkentte yabancı uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı

Başkentte, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildiği belirtilirken, toplam 56 bin lira da para cezası uygulandığı belirtildi.

Asayiş 30.09.2021, 17:23
Başkentte yabancı uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı

Başkentte, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildiği belirtilirken, toplam 56 bin lira da para cezası uygulandığı belirtildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bala ve Evren ilçelerinde göçmen hareketliği olduğu bilgisi üzere düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler iki ilçede yakaladığı toplam 12 yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere kişi başı 4 bin 746 liradan toplamda 56 bin 952 TL para cezası uyguladı. Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildikleri öğrenildi.

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