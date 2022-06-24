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Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kilo 940 gram eroin ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu ticaretinde bulunduğu tespit edile 2 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda eroin ele geçirildi.

Asayiş 24.06.2022, 16:59
Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kilo 940 gram eroin ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu ticaretinde bulunduğu tespit edile 2 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda eroin ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalar sonucu, 6 kilo 940 gram eroin, 1 adet hassas terzi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi. Operasyon ile alakalı olarak 2 şahıs gözaltına alındı.

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