Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kilo 940 gram eroin ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu ticaretinde bulunduğu tespit edile 2 şüpheli gözaltına alınırken yüklü miktarda eroin ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalar sonucu, 6 kilo 940 gram eroin, 1 adet hassas terzi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi. Operasyon ile alakalı olarak 2 şahıs gözaltına alındı.