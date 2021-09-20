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Başkent’te trafik kazası: 2 yaralı
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Asayiş 20.09.2021, 11:03
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Menderes Caddesi’nde kavşakta meydana gelen kazada, Bayram K. yönetimindeki 19 PA 642 plakalı Renault Toros marka otomobil ile Abdulsamet K. idaresindeki 06 HC 8076 plakalı Fiat Doblo marka ekmek taşıyan araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.