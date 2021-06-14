Başkent’te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesinde sabah saat 08.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Eskişehir istikametinde sürücü İ. İ., 16 ALZ 879 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç yan yolda park halinde bulunan 06 PSL 56 plakalı çekicinin ön kısmına çarpması sonucunda İ.İ.’nin kullandığı araçta bulunan E.İ. ve A.T.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışma sebebiyle yaralanan sürücü İ.İ. ve S.İ. olay yerine gelen ambulanslar ile Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.