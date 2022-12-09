Başkent’te silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çevre illerden zulalı araçlarla getirdikleri silahları satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen iki ayrı gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Ankara’ya getirilen silahları satarak haksız kazanç elde eden iki ayrı grup tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 iş yeri ve 5 ikamete yapılan operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 1 milyon Türk lirası değerinde çeşitli markalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet pompalı tüfek ve tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.