Son Dakika
Joe Biden'in oğlu Hunter'dan yeni yolsuzluk ve usulsüzlük skandalı: Galeriye devlet bütçesinden yardım etmiş!
Müşterilerinin finansal sağlığını düşünen Garanti BBVA, müşterilerine özel çözümler sunmaya devam ediyor…
Başkent’te PVC kapı fabrikasında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi
Ankara’nın Sincan ilçesinde PVC kapı-pencere imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Asayiş 11.10.2021, 09:53
Ankara’nın Sincan ilçesinde PVC kapı-pencere imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi Avar Caddesi üzerinde bulunan PVC kapı pencere imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından Sincan itfaiye ekibinin yanısıra merkez, Batıkent ve Keresteciler itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Çok sayıda ekibinin yoğun çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.