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Başkent’te PVC kapı fabrikasında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

Ankara’nın Sincan ilçesinde PVC kapı-pencere imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Asayiş 11.10.2021, 09:53
Başkent’te PVC kapı fabrikasında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

Ankara’nın Sincan ilçesinde PVC kapı-pencere imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi Avar Caddesi üzerinde bulunan PVC kapı pencere imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından Sincan itfaiye ekibinin yanısıra merkez, Batıkent ve Keresteciler itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Çok sayıda ekibinin yoğun çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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