Başkentte otomobil dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı

Başkentte “change” yöntemi ile araç motor ve şasi numaralarını kopyalayarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 21 kişi gözaltına alınırken çok sayıda araca el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da Türkiye’ye yasal olmayan yollardan sokulan araçları “change” araç yöntemi ile ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak araçları piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Change araç yöntemi ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 21 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 32 araca ise el konuldu.