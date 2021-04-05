Başkent’te market işletmecisine elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara’nın Haymana ilçesinde market işleten bir kişiye elektrik çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haymana ilçesinde market işleten Mert Selvi arızalanan üçlü prizi kendi imkanları ile tamir etmeye çalıştı. Selvi, şartelleri indirmesine rağmen sanayi hattı olmasından dolayı yine de akıma kapılmaktan kurtulamadı. Elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken, Selvi, ellerinde ve vücudunun bazı bölgelerinde morarmalar olduğunu söyledi.