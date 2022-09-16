Başkent’te korkutan yangın

Ankara’da bir firmasının deposunda çıkan yangın korkuttu.

Keçiören Yayla Mahallesi’nde bir hacamat kupası firmasının deposunda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.