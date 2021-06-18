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Başkent’te inşaattaki göçükte oğlu öldü, baba yaralandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir dükkan inşaatında meydana gelen göçükte 18 yaşındaki işçi hayatını kaybederken, babası yaralandı.

Asayiş 18.06.2021, 15:01
Başkent’te inşaattaki göçükte oğlu öldü, baba yaralandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir dükkan inşaatında meydana gelen göçükte 18 yaşındaki işçi hayatını kaybederken, babası yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Şadi Engin Caddesi üzerindeki bir dükkan inşaatında beton mikseri beton dökümü yaptığı sırada göçük yaşandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı inşaatta çalışan baba ve oğuldan baba hafif yaralı olarak kurtarılırken, 18 yaşındaki Özgür Aydaş ise çok sayıda demirin altında kalarak hayatını kaybetti. Cansız bedenine ulaşılan genç, cenaze aracıyla Polatlı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayın yaşandığı inşaatın ise tamamen yıkılmasına karar verildi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, olay sırasında inşaatta bulunan 2 işçinin baba oğul olduğunu belirterek, inşaatın kontrollü bir şekilde yıkılacağını aktardı.
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