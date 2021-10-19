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Başkent’te inşaatta göçük: 3 yaralı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi yaralandı.
Asayiş 19.10.2021, 17:08
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Siteler Dizboyu Sokak’ta bulunan bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçük sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastanelere sevk edildi. (BC -