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Başkent’te inşaatta göçük: 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi yaralandı.

Asayiş 19.10.2021, 17:08
Başkent’te inşaatta göçük: 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siteler Dizboyu Sokak’ta bulunan bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçük sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastanelere sevk edildi. (BC -

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