banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Başkent’te inşaatta göçük: 2 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralandı.

Asayiş 18.06.2021, 12:42
Başkent’te inşaatta göçük: 2 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Şadi Engin Caddesi üzerindeki bir inşaatta beton atılması sırasında göçük yaşandı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Göçük altında başka işçilerin olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493