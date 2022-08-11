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Başkent’te iki katlı ahşap ev yandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın meydana geldi.

Asayiş 11.08.2022, 12:54
Başkent’te iki katlı ahşap ev yandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap bir evde yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Hıdırılar Mahallesi Turgutlar Sokak’ta bulunan ve Ünal Balaban’a ait olduğu belirtilen 2 katlı evde sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile söndürülerek kontrol altına alınan yangın sonucunda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde maddi hasar meydana geldi.

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