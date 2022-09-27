Başkentte FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak, astsubay rütbesinde 3’ü görevde, 2’si emekli ve 1’i daha önce ilişiği kesilmiş toplam 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle ’sivil imamlar’ ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.