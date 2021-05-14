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Başkent’te dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir binanın dördüncü katından düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Asayiş 14.05.2021, 13:46
Başkent’te dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir binanın dördüncü katından düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi, Santral Sokak üzerindeki bir evde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki S.A.A. adlı küçük kız çocuğu evlerinin 4. katında oyun oynadığı esnada bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen S.A.A. hayatını kaybetti.

Anne ve babası olay yerinde sinir krizi geçirirken, Santral Sokak’ta oturan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
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