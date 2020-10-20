Başkent’te çöp konteynerinde çıkan yangın 2 dükkana sıçradı
ANKARA'NIN SİNCAN İLÇESİ SANAYİ SİTESİ’NDE, YOL KENARINDA BULUNAN ÇÖP KONTEYNERİNDE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN YANGIN 2 İŞ YERİNE SIÇRADI. ALEVLERİN BÜYÜMESİ SONUCUNDA 2 İŞ YERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN ÇALIŞANLARIN OLMAMASI BÜYÜK BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ.
Ankara’nın Sincan ilçesi Sanayi Sitesi’nde, yol kenarında bulunan çöp konteynerinde çıktığı iddia edilen yangın 2 iş yerine sıçradı. Alevlerin büyümesi sonucunda 2 iş yerinde maddi hasar meydana gelirken çalışanların olmaması büyük bir facianın önüne geçti.
Yangın Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde yol kenarında bulunan çöp konteynerinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Konteynerde çıkan küçük alevler, daha sonra ahşap palet ve inşaat malzemeleri satan 2 iş yerine sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangını gören çevredeki esnaflardan Cüneyt Dük, “3 dükkan yan tarafta hurdacıyız biz. Yemek yedikten sonra dışarı çıktık. Burada büyük bir alev gördük. Koştuk dükkanlara baktık zincirlerle kapılar kapalıydı. Balta ile vurarak zincirleri kırdık ve içeri girdik arabayı çıkarmaya çalıştık ama araba çalışmadı. Daha sonra malzemeleri alevler büyümeden dışarı çıkardık. Lakin arkada bulunan malzemeler ateşin sıcağı ile erimişti. Elimizden geldiğince bizde müdahale ettik. Yoksa diğer dükkanlara da sıçrardı” dedi.
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