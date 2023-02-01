Başkent’te çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Başkent’te, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Ocak tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.İ. adlı şahsın Çubuk ilçesinde yakalanarak Sincan Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildiği ve hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. adlı şahsın da Çamlıdere ilçesinde yakalanarak Kızılcahamam Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildiği açıklandı.

Ayrıca yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde, çeşitli suçlardan aranan 362 şahsın yakalandığı ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.