Başkentte 35 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 35 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde yaptıkları uygulamada yurda kaçak yollarla giren 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı şahısların sınır dışı edilmesi için gereken işlemlerin başlatıldığı belirtildi.