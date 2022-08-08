Başkentte 229 aranan şahıs yakalandı

Başkentte jandarma ekiplerince bir hafta içerisinde, aralarında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsında bulunduğu 229 aranan şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Temmuz - 03 Ağustos tarihleri arasında yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince çeşitli suçlardan aranan 229 şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şüpheliler arasında, “Çocuk, hayvan ve ölmüş insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak” suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. adlı şahıs Çamlıdere ilçesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.